كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - صحيفة إسرائيلية: قريبا ينتهي بناء خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، يوم الاثنين، أنه سيتم في غضون أسابيع قليلة الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إسرائيل والأردن.

ووفقا للصحيفة، فإن الخط سيدخل الأراضي الأردنية وسيتم تشغيل الخط والخزان نهاية عام 2019، مشيرة إلى أن طول الخط يبلغ حوالي 23 كم، وقطره 36 سم.

كما أفادت بأن الأردن سيحصل على 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بأن عملية مد الخط للأردن أصبحت في مراحل متقدمة، وسيتيح ذلك تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى الأردن العام المقبل.

وأضاف “هذه وصلة مهمة بين البنية التحتية للطاقة في إسرائيل وفي العالم العربي”.