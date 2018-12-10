كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 05:14 مساءً - فتاة توجه رسالة للمتظاهرين بتجريدها من بعض ملابسها .. اتفرج

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه فتاة وهي تتجرد من بعض ملابسها أمام المتظاهرين، لتوجه لهم تلك الرسالة.

قائلا: "لماذا تفعلون هذا بنا يجب أن تخجل من نفسك.. فنحن لا نحمل سلاحًا نحن لا نكرهك يجب أن تكون معنا من أجل الشعب وليس ذلك فقط يجب ان تكون معنا من أجل فرنسا وطننا.. أمتنا.. دافعوا عنا كما ندافع عن أولادكم؟".. هذا كلمات توصف حب الوطن والشعب ويكون بها مشاعر والتمسك بالأوطان والحُب والتي صرحت بها فتاة وهي احدى المواطنين.

ويظهر في اللقطات المتداولة، الفتاة وهي تقف أمام المتظاهرين ووسائل الإعلام والشرطة قائلا:"اقتلوني أنا، فأنا أمامكم، ولا تخربوا بلدنا الجميلة باريس".

الجدير بالذكر أن دولة فرنسا تواجه موجة حاشدة من المتظاهرين مؤخرًا، لاحتجاجهم على زيادة الرسوم على المحروقات.