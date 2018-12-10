رئيس "عين شمس": 55% من طلاب الجامعة إناث

بدأت فعاليات احتفالية "كوني قوية"، اليوم، التي ينظمها وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة، والدكتور سمير عبدالناصر، أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور عبدالوهاب عزت، إن "عين شمس" تعتبر من أوائل الجامعات التي بدأت تتبنى قضية مناهضة العنف ضد المرأة، بشتى صوره، لافتا إلى أن الجامعة تسعى لأن تكون المرأة قوية ودورها بارز أكثر، مضيفا أنه تم اختيار شعار الحملة تحت شعار "كوني قوية"، تحفيزا وتشجيعا لها، لما لها من دور قوي في تنمية المجتمعات.

وأضاف عزت أثناء إلقاء كلمته، أن 55% من طلاب الجامعة من الإناث، بخلاف تزايد النسبة أيضا من أعضاء هيئة التدريس، مضيفا أن المرأة لها دور عظيم في تنمية المجتمع المصري، مؤكدا أنه لا ستطيع أحد أن ينكر دورها.

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