بالصور| ماراثون في الزمالك.. ختام الـ16 يوما لوقف العنف ضد المرأة

نظمت الجمعية المصرية لصحة المرأة بالتعاون مع فريق keep fit runners، ماراثون جري تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وحضر عن الوزارة اللواء إسماعيل الفار، وذلك للتوعية ولفت الانتباه إلى الآثار المدمرة الناتجة عن العنف ضد المرأة، في إطار الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، واستضافت السباق كلية تربية رياضية بنات، جامعة حلوان الموجودة في الزمالك.

وقال الدكتور أشرف سليم، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصحة المرأة، إن الهدف من هذه الحملة هو تكاتف الأيدي لمحاولة علاج تشوهات الفتيات اللاتي تعرضن للإيذاء البدني، واستعادة مظهرهن وحالتهن النفسية.

وفي ذات السياق، أشارت دكتورة نوران حسين المدير التنفيذي للجمعية، إلى أن العنف لا يقتصر فقط على العنف البدني، بل يشمل أيضا العنف النفسي، اللفظي، والجنسي، والعاطفي وحتى المادي الذي تتعرض له السيدة.

وتستمر حملة مناهصة العنف ضد المرأة العالمية لـ16 ابتداء من يوم 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر ويهدف لوقف وصد جميع أنواع العنف ضد المرأة.

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