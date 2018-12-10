نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "فوتوسيشن" جديدة لها، بعدسة المصور خالد فضة. وظهرت غادة، خلال جلسة التصوير بإطلالة "كاجوال"، حيث ارتدت "ستوميك وجاكيت طويل". وحازت غادة على تعليقات الكثيرين من المتابعين: بينمها، "حبي وممثلتي المفضلة"، و"الحاج متولي شاف الصور"، قال آخر في تعليق: "70 سنة وقمر كدا"، و"برنسيسة". ​

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| غادة عبدالرازق بالـ"كاجوال" في أحدث "فوتوسيشن".. ومتابع: الحاج متولي شاف الصور دي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .