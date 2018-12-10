"الأنثى حياة".. احتفالية "القومي للمرأة" لمناهضة العنف

قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إن حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي أطلقها المجلس، وتتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة في جميع محافظات الجمهورية من خلال فروع المجلس.

وأكدت أن العنف ضد المرأة ليس عنف بدني فقط ولكن هناك عنف اقتصادي واجتماعي ومعنوي، ويجب الحس على التوعية المجتمعية كوسيلة لمناهضة العنف الذي تتعرض له المرأة، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بجميع المحافظات التي تتلقى شكاوى المرأة على الرقم المختصر (15115) ويقدم المشورة والخدمات القانونية للمرأة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على الدعم الكبير الذي تتلقاه المرأة في ظل قيادة سياسية واعية بأهمية دور المرأة، والتي تمثلت في إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، تم خلالها إطلاق استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعد أول استراتيجية في العالم لتمكين المرأة.

جاء ذلك خلال احتفالية "الأنثى حياة" التي نظمها المجلس القومي للمرأة أمس، بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ضمن حملة الـ16 يوما، من اﻷنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ورئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، الأستاذ وليد زكي رئيس الإدارة المركزية للشؤون التجارية بالمطابع الأميرية، واللواء أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، وأستاذ حقوق الإنسان، والفنان طارق الدسوقي سفير النوايا الحسنة عضو اتحاد السلام الفيدرالي.

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