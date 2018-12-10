بعد تعاقدها مع "DMC".. رحمة خالد لـ"الوطن": "طايرة من الفرحة.. وفيلم سينمائي خطوتي القادمة"

أعربت رحمة خالد، الفتاة المصابة بمتلازمة داون عن سعادتها، بتعاقدها على تقديم برنامج "8 الصبح" عبر شاشة قناة "دي أم سي"، بداية من الغد الثلاثاء.

وقالت خالد لـ"الوطن"، في أول تعليق لها على التعاقد: "أنا طايرة من الفرحة، مش مصدقة إن حلم بتمناه من 8 سنين هيتحقق"، مضيفة أن المسؤولين بـ"دي أم سي" تواصلوا معاها منذ يناير الماضي لإجراء اختبار أمام كاميرات، مبديين إعجابهم بأدائها ورغبتها في التعلم، مقررين خضوعها لتدريبات لتطوير مهاراتها، والوصول لمستوى احترافي.

وأكدت "أول مذيعة مصرية بمتلازمة داون"، أنها تلقت تدريبات نظرية وعملية لمدة 3 أيام أسبوعيًا، منذ 23 يناير الماضي، على يد أساتذة في المجال الإعلامي أبرزهم ماهر مصطفى الذي توفي منذ أشهر، لتحسين مخارج الحروف، وتطوير أسلوب التقديم الإعلامي، وكيفية تنسيق العمل بين الزملاء المذيعين.

واختتمت صاحبة الـ22 ربيعًا حديثها، بأن مشاركتها في تقديم "8 الصبح" زادت من قناعتها بأنه لا يوجد مستحيل مع الإدارة، خاصةً أنها حصلت على مجموعة دورات تدريبية خلال الـ3 سنوات الماضية في المجال الإعلامي، لتطوير مهاراتها كمذيعة، متابعة، أنها تسعى للعمل في ذلك المجال لأنه أسرع وسيلة لتحسين صورة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد بمثال عملي من خلاله على قدرتهم على العمل في المهن المختلفة، لافتة إلى أنه لا يزال لديها العديد من التحديات، أهمها إخراج فيلم سينمائي عن أصحاب متلازمة دوان، والتأكيد على أنهم شخصيات عادية لديهم أهداف وطموحات، متمنية المنافسة به في مهرجانات دولية.

وعن تقديمها فقرة ببرنامج "يوم جديد" على شاشة "الغد"، أوضحت أنها ظهرت لمدة يوم واحد في إطار احتفال القناة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، دون تعاقد مع إدارة القناة.

يشار إلى أن المنتج السينمائي هشام سليمان، رئيس مجموعة قنوات "dmc"، أعلن انضمام السباحة والبطلة البارالمبية من ذوي القدرات الخاصة، رحمة خالد، إلى مذيعي برنامج "8 الصبح"، ومن المقرر أن يكون ظهورها الأول، غدا الثلاثاء، وتستضيف مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأوضح سليمان، أن شبكة قنوات "dmc" كانت حريصة على تحقيق حلم "رحمة"، وتم تدريبها على مدار الأسابيع الماضية على يد كبار المتخصصين.

رحمة خالد تخرجت من معهد "الألسن" للسياحة والفنادق قسم دراسات سياحية، العام الجاري، وتميزت بتفقوها الرياضي في السباحة والتنس وكرة السلة، وحصلت على المركز الأول في بطولة السباحة بأولمبياد "البارالمبية"، وأيضا بطولة الجمهورية عام 2010، كما حضرت مؤتمر الشباب الأول المقام في لبنان على هامش البطولة الإقليمية العاشرة، كمتحدث رسمي لذوي القدرات الخاصة، وفازت بلقب المرأة الأكثر تأثيراً لعام 2015، كأصغر فتاة سناً في قائمة النساء المصريات، حصولا عليه.

​