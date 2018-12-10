للعروس.. تعرّفي على أبرز صيحات بُوكيه الزفاف في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على غرار المكياج وتسريحة الشعر، يعد البوكيه جزءًا مهمًا جدًا وأساسيًا في إطلالة كل عروس ولا يقل أهمية أبدًا عن فستانها، إذ يعد صاحب اللمسات النهائية لإطلالة العروس.

فإذا كنتِ تستعدين لعُرسك في العام المقبل، لا تفوتي ما نقدمه لكِ من أبرز صيحات بوكيه الزفاف لعام 2019 والمقدمة إليكِ من مجلة "برايدز":

غير تقليدي

بدلًا من استخدام الورد الأبيض التقليدي، سيحل محله نباتات الفريزيا والزنبق باللون الأبيض لتزيين بوكيه العروس.

لمسة من البوهيمية

وفقًا للخبراء، بالإضافة إلى النباتات والزهور، ستكون الأوراق الخضراء وأوراق الشجر هي المسيطرة على البوكيه لإضفاء لمسة من البوهيمية لإطلالة العروس ووصيفاتها أيضًا.

فرع واحد

إذا أردتِ يمكنك اختيار فرع واحد كبير من زهرتك المفضلة ليكون بطل البوكيه، ولكن لا تنسي إضافة بعض الورق الأخضر لتزيينه.

بسيط غير كثيف

يعد اختيار بوكيه بسيط لا يحتوي على كثير من الزهور من أبرز صيحات 2019، فعلى سبيل المثال يمكنك اختيار عدد قليل من سيقان القرنفل الجميلة.

لون موحد جريء

ستكون الألوان الجريئة والزاهية هي الطاغية على ألوان بوكيه عروس 2019، وخاصة عند اختيار لون واحد للبوكيه، فلا تترددي من اختيار لونك المفضل.

حجم صغير

على عكس الأحجام الكبيرة والكثيفة للبوكيه، ستصبح الأحجام الصغيرة التي تجمع بين الورود والأوراق الخضراء هي المسيطرة، وتلك الصيحة تنطبق أيضًا على بوكيه وصيفات العروس أيضًا.