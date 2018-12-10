13 علامة تدُل على إصابتك بأزمة مُنتصف العمر.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجه المرأة تحديًا كبيرًا في الأربعينات وأوائل الخمسينات،\ تتمثل بأزمة منتصف العمر، حيث تشعر أنها أصبحت غير جميلة وجذابة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابتها بالاكتئاب الشديد.

ويقدم موقع womensday العديد من العلامات التي تدل على إصابتك بأزمة منتصف العمر لكي تتغلبي عليها.

تسألين نفسك أسئلة عميقة

إذا وجدت نفسك تشعرين بالضيق وتتوقفين لتسألي نفسك إذا ما كان الطريق الذي تسلكينه في حياتك صحيحًا أم لا وتجدين رغبة في تحقيق ما يخطر ببالك فأنت تمرين بأزمة منتصف العمر.

اتخاذ القرارات

نتيجة للتفكير والبحث؛ قد تجدين نفسك غير راضية عن حياتك، فتشعرين أن زواجك أصبح غير رومانسي، أو عملك لم يعد يرضيك، فتقومين باتخاذ القرارات المفاجئة، لتغيير هذه الأوضاع، وقد تكون هذه القرارات متسرعة كإنهاء علاقتك بزوجك، أو ترك عملك، ويقودك هذا الأمر في النهاية إلى الندم.

تشعرين وكأنك تفقدين عقلك

تشتكي معظم السيدات من النسيان والشعور بالجنون والغضب طوال الوقت، فهذه علامات الإصابة بأزمة منتصف العمر، هذا التحول في الشخصية يرجع سببه إلى انخفاض هرمون الأستروجين، والذي ينخفض قبل انقطاع الدورة الشهرية بـ5 إلى 10 سنوات.

لا يمكنك النوم خلال الليل

إذا كنتِ تستيقظين كثيرًا في الليل، ولا تستطعين النوم، سيكون هذا نتيجة لتغير الهرمونات، وقلة هرمون الأستروجين والتستستروين، ما يؤدي إلى اضطرابات النوم والقلق.

رؤيتك للمستقبل تصبح كئيبة

في مرحلة الشباب؛ تكون النظرة للمستقبل تفاؤلية ووردية للشعور بوجود مساحة من العمر، ولكن تتحول في منتصف العمر إلى نظرة تشاؤمية، حيث يصيح المستقبل كئيبًا ويصبح هناك خوف مما هو قادم.

دائمًا تشعرين بالملل

شعورك الدائم بالملل وفقدان الشغف، علامة على إصابتك بأزمة منتصف العمر، حيث تشعرين أنك لا تستطيعين الإحساس بالمتعة، فأزمة منتصف العمر يشبهونها بالمراهقة، ومن الممكن القيام بأشياء مختلفة للتخلص من هذا الشعور، مثل حضور الحفلات والاستماع إلى الموسيقى.

لديكِ شعور كبير بالخسارة

إذا كنت تمرّين بأزمة منتصف العمر؛ ستشعرين بالخسارة الزائدة دون معرفة سبب الخسارة، يأتي ذلك بسبب المواجهة مع الواقع، وما لا تستطيعين تحقيقه مما يصيبك بخيبة أمل.

تصبحين أكثر اهتمامًا بمظهرك

التحديق في المرآة لفترات طويلة لملاحظة التجاعيد والخطوط في وجههك، هو من علامات إصابتك بأزمة منتصف العمر ويصبح هناك خوف من مظهرك وشكلك.

التوقف عن الاهتمام بمظهرك

على عكس النقطة السابقة فهناك بعض السيدات يقمن بمقاطعة كل مستحضرات التجميل، وإهمال الاهتمام بأنفسهن عند مرورهن بأزمة منتصف العمر.

ندرة ممارسة الجنس

إذا كنتِ لا تتذكرين آخر مرة مارست فيها العلاقة الحميمة مع زوجك، فانتِ تمرين بأزمة منتصف العمر، حيث إن الهرمونات تلعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر.

تفكرين بأنك شخص قديم

إذا شعرتِ بأنك شخص قديم، وأكبر من سنوات عمرك، فأنتِ تعانين من أزمة منتصف العمر.

إذا كنتِ تعتقدين أن أفضل سنواتك قد مرت وانتهت

إذا شعرتِ أن كل الأحداث السعيدة قد انتهت، فانت في أزمة منتصف العمر، ويؤدي ذلك إلى فقدان الإثارة، وشعورك بأن كل ما هو جميل قد انتهى.

إذا كنتِ تعتقدين أن كل يوم سيء هو بسبب مرورك بأزمة منتصف العمر

أنتِ بالفعل تعانين من أزمة منتصف العمر إذا اعتقدت أن كل مشكلة هي بسبب مرورك بأزمة منتصف العمر، ولكن لاعلاقة لها بذلك، فالفرح والحزن في حياة الإنسان لا علاقه لهما بالسن.