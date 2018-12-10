هل تحرّش اجون اليجالي بسيريناي ساريكايا في حفل الفراشة الذهبية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت التعليقات وأخبار حفل الفراشة الذهبية بدورته الـ 45 والذي أقيم يوم أمس في تركيا تتوالى، إذ حصد فيديو للإعلامي والمنتج التركي الشهير اجون اليجالي نسبة مشاهدة عالية جدًا بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو لحظة توجه النجمة التركية سيريناى ساريكايا إلى المسرح من أجل استلام جائزتها، والذي كشف عن نظرات اليجالي المُثيرة للجدل إلى ساريكايا.

واعتبر عدد كبير من نشطاء الإنترنت نظراته نوعا من أنواع التحرش، حيث ظهر الإعلامي وهو يركز أنظاره على جسدها لوقت طويل جدًا لفت الأنظار إليه.

وكانت النجمة التركية صعدت المسرح لاستلام جائزة مسلسل Fi لأفضل مسلسل على النت، وارتدت ساريكايا توبا من الصوف يكشف عن بطنها، مع هوت شورت باللون الأسود وفوقه قماشة شفافة تكشف عن الشورت.

يُشار إلى أن "fi" هو أول مسلسل تركي يُعرض عبر الإنترنت، واستطاع العمل تحطيم أرقام قياسية؛ إذ وصل عدد مشاهدات الموسم الأول منه إلى 30 مليون مشاهدة.

وكانت بعض الأخبار تسربت مؤخرًا عن أجر النجمة التركية سيريناي ساريكايا، إذ كشفت بعض المواقع أنها تلقت أكثر من 45 ليرة تركية عن الحلقة الواحدة للعمل.