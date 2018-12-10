وعد تتعرض لموقف مُحرج بسبب ديانا حداد.. فماذا حدث؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة السعودية وعد لموقف محرج للغاية أثناء تواجدها في أحد حفلات تكريم النجوم، بسبب خطأ فني من منظمي الحفل.

فقد قام منظمو الحفل بوضع صورة وعد على الشاشة الكبيرة الموجودة على المسرح؛ وهو ما جعلها تستعد للصعود إلى المسرح لتكريمها.

وبالتزامن مع صعود الفنانة السعودية للمسرح، جاءت الصدمة حيث قالت المذيعة المعنية بالنداء على المكرمين: "أهلاً وسهلا في برنسيسة الفن العربي ديانا حداد"؛ وهو ما تسبب في إحراج وعد أمام جميع الحاضرين، وسريعًا ما قامت بالنزول من المسرح".

وكانت الفنانة السعودية وعد تعرضت لانتقاد من إحدى متابعات حسابها الرسمي في "إنستغرام"، بسبب نشرها صورة من أمام الكعبة مباشرة أثناء تأديتها العمرة، واتهمتها بالرياء وعدم الخشوع لقيامها بالتصوير عند هذا المكان الطاهر.

وعلقت هذه المتابعة على الصورة قائلة: "كيف وصلتي الركن وتصورتي بعد.. أي خشوع، هذا رياء".

وسريعا ما ردت عليها وعد قائلة: "أنتي بقلبي أنتي تعرفي نيات العالمين موليك لي خشوف أمه محمد.. أنت مدير علينا.. دعوا الخلق للخالق.. وأساسًا ليييش جاية عندي تشوفي الخشوع روحي شوفي بمكان تاني".