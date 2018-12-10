رحيل حميد الزاهر.. مُبدع الأغنية الفلكلورية والشعبية في المغرب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت صباح اليوم الاثنين المطرب المغربي حميد الزاهر بمنزله في مراكش، عن عمر ناهزّ الـ81 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وعانى الفنان المغربي الراحل في آخر أيامه من المرض الشديد، الذي ألزمه الفراش حتى لقى ربه، حيث اشتد عليه التعب جراء إصابته بجلطة دماغية وقصور كلوي، لزم بعدها غرفة العناية المركزة لفترة طويلة، ثم استدعت حالته إدخاله قسم الإنعاش قبل وفاته بأسبوعين.

وتميّز الفنان الراحل بالأغنية الفلكلورية والشعبية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حيث لمع اسمه في هذا اللون، وكانت أشهر أغانيه "آش أداك تمشي للزين"، و"أنا عندي ميعاد"، و"للاّ فاطمة"، و"الليل أسيدي أعمارة"، وغيرها من الأغاني الأخرى.

ومن أبرز أغانيه أيضًا، أغنية "آمراكش يا سيدي كلّو فارح بيك"، التي غناها احتفاء بالراحل الملك الحسن الثاني، والتي رددها ملايين المغاربة، وقدمت على العديد من المسارح العالمية.

ويتمتع حميد الزاهر بشعبية كبرى وسط الشعب المغربي، وتوّج في مختلف المحافل الفنية الوطنية والدولية، اعترافًا بعطاءاته في المشهد الفني منذ أزيد من خمسة عقود.

ونعت الصفحة الرسمية لمهرجان "موازين"، رحيل الفنان الكبير حميد الزاهر، قائلة: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الفنان المغربي حميد الزاهر، أيقونة الزمن الجميل وعميد الأغنية المراكشية، وتتقدم جمعية مغرب الثقافات بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبّر نجوم الفن في المغرب عن حزنهم الشديد لوفاة الراحل "الزاهر"، حيث كتبت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام": "الله يرحمك يا رمز التراث المغربي.. إلى جنات الخلد.. سنفتقد فنك وروحك الطيبة".