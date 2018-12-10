رُوزانا اليامي تُدافع عن نفسها أمام "غضب السُعوديات".. فما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، غضب السعوديات وحفيظتهن بسبب نشرها مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات"، وهي مرتدية ملابس مثيرة وترقص على أغنية وطنية وخلفها علم السعودية.

وظهرت روزانا مرتدية بالطو أخضر مفتوحا من منطقة الساقين مرتدية أسفله بنطلونا لونه بيج ضيقا يصعب التمييز بين لونه ولون ساقيها الحقيقي، ليظن البعض أنها لا ترتدي شيئًا أسفل البالطو، ومن ثم اعتبروها تشوه صورة المرأة السعودية ولا تحترم لفظ الجلالة الموجود على العلم.

وحاولت روزانا أن تدافع عن نفسها ضد من اتهموها بارتداء ملابس فاضحة، قائلة: "إلى مثيري الفتن..البنطلون لونه بيج.. يعني فلسفة".

ولم تنجح الإعلامية السعودية في امتصاص حالة الغضب والاستياء من السعوديات، بل إن تبريرها هذا أدى إلى استفزازهن أكثر.

وعلقت إحدى متابعاتها على مواقع السوشال ميديا قائلة: "الله ينتقم منك إنتي ولا يساعدك لتشويه المرأة السعودية..اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك".

ووافقتها الرأي أخرى قائلة: "وويه ما أتوقع ياميه ذي مستحيل تكون ياميه.. اليامية أرقى من أنها تطلع وتتفسخ هيك".

وقالت متابعة ثالثة: "والله إنتي اللي تبغي تثيري الفتنة..الله ياخدك".

وتساءلت ناشطة: "البنطلون لونه بيج والناس على بالها رجولها وهي تدري أنه بنطلون ليش مسكرة البنطلون عليه".