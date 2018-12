كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - لقطات تخطف الأنفاس لقبائل معزولة من جميع أنحاء العالم

منذ سنوات، نشر المصور الصحفي "جيمي نيلسون" في كتابه "Before They Pass Away" والذي أعطانا نظرة عن حياة أكثر من 30 قبيلة تتلاشى من جميع أنحاء العالم، بداية من منغوليا إلى أندونيسيا، حيث قضى أسابيع مع كل قبيلة لتعلم ثقافتهم وتوثيقها من وجهة نظره.

وفي عام 2018، نشر نيلسون مشروعه الثاني بعنوان "homage to humanity"، وزار 34 من القبائل الأصلية في القارات الخمس، وفي هذا الكتاب لم يكتف بمجموعة من الصور ككتابه السابق، وقرر إدراج الخرائط والحقائق والمقابلات الشخصية.

وقال نيلسون إنه عندما كان عمره 17 عامًا، بدأ رحلته التي لا تزال مستمرة حتى الآن، ودائما رحلاته تتعلق بإعادة العثور على نفسه والرغبة في الشعور في البقاء على قيد الحياة.

وطرح نيلسون فكرته لإعادة الربط بجذورنا وإنسانيتنا واعتقاده أن الشعوب الأصلية تلعب دورا مهما في إدراكنا لأنفسنا كبشر.

وفي غضون أسبوعين، يخطط نيلسون لإصدار فيلم يضم 1500 صورة.

تارانجيري، تنزانيا

جزيرة ني فانواتو، مقاطعة توربا، جزر فانواتو

سلسلة جبال ندوتو، كينيا

قبيلة لايكيبيا، بابوا غينيا الجديدة

قرية انج، موستانج النيبال

بارو باس، بوتان

تي اروها ميكاكا، نيوزيلندا

عشيرة أورامانا، بابوا غينيا الجديدة

قرية مياو، الصين

شلال جبل بوسافي، بابوا غينيا الجديدة

بجير أرجنتينو، الأرجنتين

قرية كورتشو، إثيوبيا