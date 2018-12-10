كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - كوليبالي يُشارك في مران الأهلي.. وتدريبات منفردة للجوكر

ساليف كوليبالي

بدأ المالي ساليف كوليبالي مدافع الأهلي، ظهر اليوم الإثنين، تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الاستشفائي الذي يقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

واشتكى اللاعب من آلام في أنكل القدم خلال اليومين الماضيين، منعته من التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويخوض الأهلي حاليًا مباراة ودية مع نجوم السادات؛ استعدادًا لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحية أخرى، أدى أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، تدريبات منفردة على ملعب التتش بالجزيرة ظهر اليوم وذلك قبل ودية نجوم السادات.

يذكر أن الأهلي فاز أمس على طلائع الجيش بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السلام، في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.