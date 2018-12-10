كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - بمشاركة 1055 شركة.. مدبولي يفتتح غدا المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سوف يفتتح غدا فعاليات المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة نحو 1055 شركة إفريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

وذكرالوزير في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين إن المعرض يعد الأول من نوعه في إفريقيا، حيث يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الإفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع، والخدمات بهدف تعزيز المشاركة في التجارة الإقليمية، والسعي إلى بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج، كما يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية حيث من المخطط إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة في المعرض.

وأضاف نصار أن المعرض يركز على عدد من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحه والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.

ولفت إلى أن المعرض سيتضمن تنظيم يوم وطني لكل دولة لعرض امكانياتها وثقافاتها ليكون بمثابة حالة وطنية للقارة ، حيث ينقسم هذا اليوم لقسمين رئيسين وهما قسم للعروض الفنية والترفيهية والفنون الشعبية تعبر عن ثقافة كل بلد وقسم لعرض رؤية وزارات الدول المختلفة للفرص التجارية والاقتصادية والسياحية.

وعلى صعيد آخر اختتم نصار زيارته لمدينة شرم الشيخ والتي شارك خلالها فى فعاليات منتدى الاستثمار فى افريقيا ، حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع الوفد المغربى المشارك بفعاليات المنتدى والذى ضم كل من محسن الجزولى وزير التعاون الإفريقى ومحمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وأحمد التازي سفير المغرب بمصر.

وأوضح نصار أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الاتفاقات التجارية بين الجانبين لتحقيق التكامل الصناعي المشترك وبصفة خاصة في مجال السيارات، والصناعات المغذية لها، حيث تتوافر لدى المغرب إمكانات تصنيعية هائلة في مجال تصنيع السيارات بينما تمتلك مصر قدرات تصنيعية كبيرة في مجال إنتاج مكونات السيارات وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الجانبين للتواجد بمنتجاتهم في أسواق ثالثة.

وأشار نصار إلى ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين حيث قامت مصر بإعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس، منوهاً على أهمية تشكيل الجانب المغربي لعقد اجتماع للمجلس بجانبيه في أقرب وقت ممكن بهدف إحداث طفرة في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وعقد المهندس عمرو نصار جلسة مباحثات مع حسن حمد إبراهيم وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية بجيبوتي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومنطقة القرن الإفريقي باعتبارها منطقة محورية تربط مصر بدول شرق إفريقيا مشيراً إلى أن جيبوتي تعد محورًا تجاريًا ولوجستيا مهما بمنطقة القرن الإفريقي، خاصة أنها تعتبر حلقة الوصل الرئيسية لعدد من دول شرق إفريقيا غير المطلة على البحر الأحمر.

وأشار نصار إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجيبوتي في مجالات الاستثمار والنقل البحري والنقل اللوجستى ونقل الخبرات وبناء القدرات، مؤكداً استعداد مصر لتقديم التدريب اللازم للكوادر الجيبوتية فى مجالات النقل واللوجيستيات والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارية والتمثيل التجاري.

ولفت الوزير إلى أنه تم إيفاد فريق عمل مصري إلى دولة جيبوتي خلال الأسبوع الماضي برئاسة رئيس جهاز التمثيل التجارى لدراسة إنشاء منطقة لوجستية مصرية بجيبوتى لتكون محورًا تصديرًا مصريًا للسوق الجيبوتية وأسواق دول القرن الأفريقى ودول شرق إفريقيا.

ومن ناحية أخرى تفقد المهندس عمرو نصار معرض الصناعات اليدوية المقام على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا والذي اختتم فعالياته بالأمس بمدينة شرم الشيخ حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات المعروضة وأبدى استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لتنمية هذه الصناعات كما تفقد الوزير خلال جولته بالمعرض الجناح الخاص بمركز تحديث الصناعة والذي يقوم بالترويج لخدمات الدعم الفني التي يقدمها المركز للقطاع الصناعي.