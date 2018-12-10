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كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - رجل ثلج يختبئ وسط الثلج في لغز جديد.. هل يمكنك العثور عليه
تحفز الألغاز الناس على النظر بدقة في الصور للعثور على التفاصيل الصغيرة.
وفي أحدث الألغاز عبر الإنترنت من صنع المؤلف "Gergely Dudás"، تم إخفاء رجل ثلج صغير بين العديد من رقاقات الثلج، وطلب من متابعيه النظر بإمعان في الصورة في محاولة للعثور على الرجل الثلج.
لتسهيل المهمة، لدى رقائق الثلج وجه مبتسم، لكن واحد فقط لديه جسد به أزار.
يشار إلى أن "Gergely Dudás" أصدر كتابين للألغاز، واحدا يدعى "Bear's Merry Book of Hidden Things"، والآخر "Bear's Spooky Book of Hidden Things".
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