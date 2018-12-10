كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - موقف خاميس رورديجز النهائي من العودة لريال مدريد

خاميس رورديجز

كشف صحفي كولومبي شهير عن موقف الدولي "خاميس رورديجز" صانع ألعاب فريق بايرن ميونخ الألماني، موقفه من العودة لصفوف ريال مدريد الإسباني.

اللاعب الكولومبي انتقل إلى الأليانز آرينا، في صيف 2017، قادمًا من فريق ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وكانت تقارير قد ذكرت خلال الآونة الأخيرة أنّ "خاميس" مُستاء من المدرب الكرواتي "نيكو كوفاتش"، في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء، حيث يفضل العودة إلى اللوس بلانكوس.

وأوضح "جاتي" عبر فضائية "التشرينجو" الإسبانية، أنّ "خاميس" أخبره بأنه سيعود لريال مدريد، خلال تواجده بالأمس داخل ملعب "سانتياجو برنابيو" لمشاهدة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينين بنهائي كأس ليبرتادوريس.

وقال جاتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "خاميس أخبرني بأنه سيعود إلى ريال مدريد".

ويملك النادي البافاري حق تفعيل بند شراء "خاميس" بشكل نهائي من النادي الملكي مقابل 35 مليون يورو.

يُذكر أن علاقة "خاميس" مع "كوفاتش" مؤخرًا، دفعت أكثر من نادٍ إلى التفكير في التعاقد مع لاعب موناكو السابق، حيث يتواجد على رادار عدة أندية أبرزهم آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.