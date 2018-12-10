كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - بابجي وأسباب إدمان الالعاب الالكترونية اهم موضوعات جمال عنايت.. اليوم







يفتح الإعلامي جمال عنايت ، مقدم برنامج القاهرة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف، ادمان لعبة البابجي مع عدد من اللاعبین للعبة وهم شذى محمد نور بدر وعلي خطاب. كما سيحلل عنايت مع سارة الشقنقیري اخصائیة ادمان الالعاب الالیكترونیة، أسباب إدمان الالعاب الالكترونية. وفي فقرة أخرى تفتح الإعلامية بثينة توكل في القاهرة اليوم فقرة مجانین الكتب، عمرو احمد عضو فریق میكروفون محمد حسن خلیفة كاتب وعضو بفریق ميكرفون. وفي فقرة أخرى يستعرض القاهرة اليوم الفیلم التسجیلي "الكیلو 64 " مع كلا من المخرج امیر الشناوي والدكتور وائل الشناوي بطل فیلم الكیلو وفي نهاية فقرات البرنامج تحلل بثينة توكل فقرة اعرف جوزك و علم علیه مع اسماعیل فؤاد لایف كوتش

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