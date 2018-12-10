كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - مارتن أورنشه نائبا لرئيس المحتوى الرياضي لمجموعة بي إن سبورت

مارتن اورنشه

أعلنت مجموعة beIN الاعلامية عن تعيين مارتن اورنشه نائبا لرئيس المحتوى الرياضي والمسؤول عن الاستحوذات وتوزيع الحقوق الإعلامية في أنحاء العالم.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بعد أسابيع من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ ناصر الخليفي بعد أن تم تعيين السيد/ يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية، لتبدأ مرحلة جديدة من تطور هذه الشركة الإعلامية العالمية التي تمتلك أكبر مجموعة من حقوق البث الرياضي في العالم.

وقد لعب السيد مارتن اورنشه دوراً هاماً في نجاح وتوسع المجموعة خلال السنوات القليلة الماضية حيث أنه يعمل مع المجموعة منذ بدايتها عندما أطلقت قناتها في فرنسا عام 2012 وقام بإدارة علاقاتها الرئيسية مع مالكي الحقوق الدوليين والتفاوض على عمليات الاستحواذ الضخمة.

وفي هذا الشهر، بدء السيد اورنشه وفريقه في التفاوض على حقوق بث دوري الدرجة الثانية في فرنسا لمدة أربع سنوات، لتضاف إلى حقوق بث دوري الدرجة الأولى لنفس الفترة، كما حصل على حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري الأوروبي على قنوات "ديجيترك"، فرع beIN وأكبر شبكة تلفزيون مدفوع في تركيا، حتى عام 2021. وهذا العام أيضا، أشرف اورنشه على مناقصات متعددة مع العديد من كبار مالكي حقوق البث ومن بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

والآن سيقوم اورنشه نائب رئيس المحتوى الرياضي، وهو أيضاً محام مؤهل، ببعض الاستحواذات الرئيسية على المستوى العالمي وسيمضي معظم وقته في مكاتب مجموعة beIN الإعلامية الرئيسية في باريس ولندن والدوحة، ولكنه سيركز كذلك على مصالح وعمليات المجموعة المهمة في الأمريكيتين وآسيا.

تعليقاً على تعيين اورنشه، قال السيد/ يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: "يسرني أن أعلن عن تعيين مارتن نائبا لرئيس المحتوى الرياضي في مجموعة beIN الإعلامية. لقد عملت عن قرب مع مارتن خلال السنوات السبع الماضية بحيث يمكنني أن أقول إن معرفته وخبرته وسمعته في هذا القطاع لا تضاهى، وسيكون داعماً أساسياً للمجموعة في انطلاقها نحو المرحلة التالية من نموها الدولي".

بدوره قال مارتن اورنشه نائب رئيس المحتوى الرياضي في مجموعة beIN الإعلامية: "إنني في غاية السرور لتولي هذا المنصب الجديد لمجموعة beIN الإعلامية. خلال فترة عملي مع المجموعة تشرفت بالمساعدة على تحول هذه المجموعة اليوم إلى شبكة عالمية رائدة في المحتوى الرياضي والترفيهي. وأتطلع إلى مواصلة العمل مع الفرق المختلفة للاستثمار الاستراتيجي في الحصول على الحقوق الممتازة في أسواق جديدة، والاستمرار في تقديم القيمة لشركائنا، والأهم من ذلك، توفير أفضل محتوى للمشاهدة لمشتركينا".