كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - عمرو الليثى يُشيد بمدينة دسوق لهذا السبب !

اشاد الاعلامى د. عمرو الليثى فى مقدمة حلقة برنامج واحد من الناس على شاشة النهار بمدينة دسوق حيث جدران وشوارع المدينة بالكامل مزينة برسومات طبيعية ، ورسومات ذات طابع ريفى ورسومات تانية لها طابع اسلامى مميز

واضاف الليثى الرسومات فكرة الفنان التشكيلى مدحت الحامولى اللى قرر انة ينفذها بمساعدة ومشاركة طالبات مدارس مدينة دسوق عشان يمحو اثار الطين اللى خلفتة مياة الامطار فى الايام اللى فاتت وعلشان تتحول الشوارع والبنايات لجداريات ولوحات فنية شديدة الجمال

واعرب الليثى عن سعادتها بتلك المناظر الرائعة والتى تمت بدون الحصول على اموال لانها عمل تبرعى والكل اتبرع بوقتة وجهدة علشان يجمل بلدة ، والكل عزف سيموفنية تعاون لتحويل المدينة الى لوحات تبهج من يراها وخصوصا

واضف الليثى انهم استخدموا خامات ضد الحرارة والضوء والمية ودة معناة ان الرسومات دى تعيش فترات طويلة علشان تكون شاهدة على فكرة عمل تطوعى جميل فى حب البلد

وفى الختام قال الليثى مشهد يفرح بجد واتمنى ان يتكرر فى محافظات واماكن كتيرة فى مصر