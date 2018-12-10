كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - استقرار أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 623 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين، وسجل الجرام عيار 21 نحو 623 جنيها، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 534 جنيها، وعيار 24 نحو 712 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 4 آلاف و984 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في خمسة أشهر، الجمعة الماضية، مع هبوط الدولار في أعقاب بيانات أضعف من المتوقع، بشأن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز توقعات أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قد يسير بخطى بطيئة في زيادة أسعار الفائدة العام المقبل