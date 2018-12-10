كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - عمرو الليثى يحقق حلم خيرى من حلوان ويهديه مشروع بقالة لمواجهة الظروف الصعبة

قال الاعلامى د. عمرو الليثى ان فقرة " حقق حلمك " من اقرب الفقرات الى قلبى ، وبنسعد عندما نستطيع تحقيق احلام وامنيات كل محتاج وايضاً رسم البسمة على شفاه تعانى من الالم

واشار الليثى خلال برنامج واحد من الناس الى ان خيري محمد عبد المجيد من حلوان قد تواصل مع البرنامج ، وعنده شللاطفال لف والده على مستشفيات كتيره عشان يعالجه بس للاسف مفيش نتيجه وهو حاليا بيمشى بالعكاز ومش بيقدر يشتغل ، وهو متزوج ولديه 4 اولاد

واضاف الليثى ان كل حلمه في مشروع بقاله لان ظروفه الصحيه مش بتساعده على الشغل وهو حلمه انه يكمل تعليم اولاده ويعالج بنته من خلال المشروع اللي هيفتح ليه باب رزق

وقام الليثى وكاميرا واحد من الناس على شاشة النهار بالذهاب الى منزله والحديث معاه وتحقيق امنيته واهداءه مشروع محل بقالة حتى يكون سبب فى مساعدتها ومواجهة ظروف الحياة

وفى الختام وجه الليثى الدعوة الى كل المشاهدين بان يتواصلوا مع ادارة البرنامج لتحقيق أمنياتكم، إبعتولنا علي صفحة واحد من الناس، وهنيجي لحد عندكم نخبط عليكم».