كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - المياه تسدد 1.7 مليار جنيه من مديونياتها لدى الكهرباء

كشف مصدر بوزارة الكهرباء تفاصيل انعقاد لجنة فض التشابكات المالية بين شركات مياه الشرب، ووزارة الكهرباء خلال اليومين الماضيين، للتوصل إلى حلول لسداد الطرف الأول أكبر جزء من المديونيات لشركات الكهرباء في 2019.

وقال المصدر: إن شركات المياه والصرف الصحي نسقت مع وزارة المالية، لبحث آليات سداد مستحقات الكهرباء، والتي وصلت مع نهاية العام الماضي إلى 6.6 مليارات جنيه، إلى أن ارتفعت لـ7.3 مليارات خلال العام الحالي، والاتفاق على سداد شركات المياه أكبر جزء من مديونياتها بنحو 1.7 مليار جنيه مطلع العام المقبل، لتخفيف العبء المالي عليها.

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد في تصريحاتٍ صحفية سابقة، أن مستحقات الكهرباء لدى الجهات الحكومية والمرافق، بلغت قيمتها نحو 27 مليار جنيه، مقابل 115 مليار جنيه مديونيات الوزارة للبترول، والتي ترتفع كل شهر مع كثرة استخدام الوقود.