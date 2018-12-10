كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - الإخوات سند.. أسد ينقذ شقيقه من معركة مميتة مع 20 ضبعا

الأفلام الوثائقية عن الحياة البرية مثيرة، ربما لأنك لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث.

في الآونة الأخيرة، شاركت قناة "BBC Earth" عبر موقع يوتيوب مقطع فيديو مذهلا يُظهر أسدا اسمه "ريد" يجد نفسه محاطا بأكثر من 20 ضبعا متعطشين للدماء.

وبينما يحاول ريد أن يتصدى لهم، فإن الضباع فاقته عددا وحاولت مرارا وتكرارا عضه والسيطرة عليه.

وعندما كان من المستحيل أن يحارب ريد جميع الضباع في وقت واحد وكادت أن تقتله، سمع شقيقه صرخاته وهرع مسرعا إلى مكان المعركة وساعده في التخلص من الضباع.

وظهر الأسدان في نهاية اللقطات يتعانقان ويلعبان معا بعد نجاتهما من المعركة المميتة.