كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - تداول فيديو لسقوط سيارة تقودها فتاة من أعلى كوبري بالسعودية

تمكن شاب سعودي من إنقاذ فتاة من الغرق، بعد سقوط سيارتها من أعلى جسر ميناء جدة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تجلس على الأرض، بينما تظهر سيارة محطمة بالقرب من المياه أسفل الجسر.

ووفقا لصحيفة عكاظ، قال الشاب الذي أنقذ الفتاة، إنه سمع صوت فتاة تصرخ وتستغيث وتطلب المساعدة، وذلك أثناء تواجده بالقرب من منطقة البحر في الصباح الباكر، حيث هرع نحو الصوت ليجد سيارة على حافة البحيرة وبداخلها فتاة.

وأضاف أنه حاول إخراج الفتاة من باب السائق، لكنه لم يستطع فتحه لتأثره من الحادثة، لذلك هرع على الباب الآخر الغارق في البحيرة، وشاهد حزام الأمان يلتف حول عنق الفتاة، فخرج مسرعا وأحضر سكينا كانت في سيارته، وقطع الحزام وسحب الفتاة نحو الشاطئ.