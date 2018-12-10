كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - وفد صيني يزور الأهلي لبحث فرص الإستثمار الرياضي

وفد صيني يزور الأهلي

كشف النادي الأهلي، عن تفاصيل زيارة الوفد الصيني، للنادي صباح اليوم الاثنين وذلك لبحث سبل التعاون في مجال الاستثمار الرياضي في مصر، حيث قام الوفد بتفقد مقر النادي بالجزيرة، بجانب فرع الشيخ زايد.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد مرجان، المدير التنفيذي، والمهندس سامح كامل مدير الإدارة الهندسية، وأمير توفيق مدير التسويق استقبلوا وفد من الحكومة الصينية والسفارة الصينية بالقاهرة ومجموعة شركات عملاقة في مجالات المقاولات والتمويل والاستثمار العقاري والصناعي لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة.

وأكد البيان، محمود الخطيب، رئيس النادي، قام بتكليف محمد سراج بالتواصل مع عدد من الشركات العالمية العملاقة للتعاون مع الأهلي في مجال المنشآت الرياضية والمشروعات الضخمة التي يعكف.

وضم الوفد عددا من مسؤولي الحكومة الصينية في وزارتي التجارة والصناعة بولاية هانغتشو الصينية ورؤساء ومسؤولي مجموعة الـ ٦ شركات الخاصة التي سبق لها تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات في الصين ودول آسيا وإفريقيا، وقامت هذه الشركات بتنفيذ ملاعب ومدن أوليمبية ضخمة بالصين، ومنها المدينة التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٢٢، بالإضافة لبعض الملاعب بإفريقيا.

وأشار محمد مرجان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي " الوفد حرص على الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة برؤية النادي حول مشروعاته المستقبلية، هم متواجدون حاليا في مصر لبحث الاستثمار في مشروعات تخص العديد من المجالات من بينها الرياضة".

واختتم "الوفد الصيني الذي ضم عددا من المستثمرين والمسئولين بالحكومة الصينية أكدوا رغبتهم وترحيبهم بالتعاون مع الأهلي في مجالات تخص الاستثمار الرياضي في مصر، الوفد سيقدم فيما بعد دراسات ومقترحات للتعاون مع النادي الأهلي في مجال الاستثمار الرياضي، وسيتم طرح رؤيتهم ودراساتهم على مجلس إدارة النادي الذي يتابع هذا الملف باهتمام".