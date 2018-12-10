كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - الصحة تفحص 15.5 مليون مواطن منذ انطلاق مبادرة فيروس سي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم وصل إلى ١٥ مليونا و٥٣٣ ألف مواطن، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي حتى ظهر اليوم الإثنين.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الغرفة المركزية لمبادرة "١٠٠ مليون صحة" استقبلت، اليوم، ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، وهم اللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور رزق السيد مسئول الحملة بالوزارة، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة الرياضية.

وتم مناقشة التنسيق والتعاون بين الوزارتين في إقامة مسابقات لاختيار الشباب بالمواصفات الجسمانية المتناسقة لحث الشباب على الحفاظ على رفع اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى التنسيق بشأن عمل ماراثونات رياضية ترويجية في مختلف المحافظات لحث المواطنين على المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تدريب ٣٠ فريقًا طبيًا، صباح اليوم، بالمعهد القومي لتدريب الأطباء من "أطباء وصيادلة، وإداريين ومدخلي بيانات" للعمل في نقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية.

ولفت إلى أن جميع المتدربين من جامعة القاهرة، وذلك للعمل بنقاط المسح بمستشفى قصر العيني، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي يعطي المتدرب المهارات والخبرات على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس "سي"، والتدريب على أساسيات فحص الأمراض غير السارية، ومهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين، فضلًا عن التدريب على الإدخال الإلكتروني لتطبيق المسح الخاص بالمبادرة.

كما كشف "مجاهد" أنه تم فحص ٢٠٤ آلاف و٧٥٢ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة حتى ظهر اليوم الإثنين، في محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأشار إلى أن محافظة إسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد ٤٥ ألفا و٩٤ طالبا، وأسيوط ٣٧ ألفا و٩٠٠ طالب، والبحيرة ٣٧ ألفا و٢٨ طالبا، والقليوبية ٣١ ألفا و٢٠٢ طالب، والفيوم ٢٤ ألفا و٥٠ طالبا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩.

وأوضح "مجاهد" أن هناك ٣ ملايين و٣٢٢ ألفا و٣٠٦ مواطنين تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية"، وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين مليون و١٦٤ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ٤٦٠ ألفا و٨٧٣ مواطنًا، ثم المنوفية بـ٤١٢ ألفا و١١ مواطنًا، ثم كفر الشيخ بـ٣٣٤ ألفا و٢٤٥ مواطنا، ثم بني سويف بـ٢٩٦ ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ ٢٠٨ آلاف و٢٦٩ مواطنا.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٥٦% من المستهدفين، تليها محافظتا أسوان والبحر الأحمر بـ١١٩%، مؤكدا أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg.