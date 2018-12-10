كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - مفاجأة.. صبري رحيل يرتدي شارة قيادة النادي الأهلي

صبري رحيل

شهدت ودية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونجوم السادات، التي تقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، ارتداء صبري رحيل شارة القيادة.

ويعتبر صبري رحيل، أقدم اللاعبين في تشكيل الأهلي المتواجد على استاد التتش، وهي المرة الأولي التي يرتدي فيها شارة القيادة.