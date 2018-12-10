كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - الصحة: فحص 15.5 مليون مواطن منذ انطلاق مبادرة "100 مليون صحة "

أ ش أ

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ انطلاقها منذ أكتوبر الماضي وحتى اليوم الاثنين ، بلغ 15 مليونا و 533 ألف مواطن، .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم ، أن الغرفة المركزية للمبادرة استقبلت، اليوم،م مثلين عن وزارة الشباب والرياضة ، وهم اللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور رزق السيد مسئول الحملة بالوزارة، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة الرياضية، لمناقشة التنسيق والتعاون بين الوزارتين في إقامة مسابقات لاختيار الشباب بالمواصفات الجسمانية المتناسقة لحث الشباب على الحفاظ على رفع اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى التنسيق بشأن عمل ماراثونات رياضية ترويجية في مختلف المحافظات لحث المواطنين على المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.

وأضاف أنه تم تدريب 30 فريقاً طبياً، اليوم، بالمعهد القومي لتدريب الأطباء " أطباء ، صيادلة، إداريين ومدخلي بيانات" للعمل في نقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية، لافتاً الى أن جميع المتدربين من جامعة القاهرة ، وذلك للعمل بنقاط المسح بمستشفى القصر العيني.. مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يعطى المتدرب المهارات والخبرات على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس "سي"، والتدريب على أساسيات فحص الأمراض غير السارية، ومهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين، فضلاً عن التدريب على الإدخال الإلكتروني لتطبيق المسح الخاص بالمبادرة .

وأوضح أنه تم فحص 3 ملايين و322 ألفا و 306 مواطنين في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى اليوم، لافتنا إلى أن محافظة القاهرة تصدرت مأكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بإجمالي مليون و 164 ألف مواطنا، كما سجلت الإسماعيلية أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي بإجمالي 156% من المستهدفين .

وأشار مجاهد، إلى أنه تم فحص 204 آلاف و 752 طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى اليوم في محافظات المرحلة الأولى التسعة ، مشيراً إلى أن محافظة إسكندرية كانت أكثر إقبالا بإجمالى 45 ألفا و 94 طالبا ، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ أول ديسمبر وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل المقبل .