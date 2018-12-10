كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - صور - بوسة ورسالة من كارمن سليمان لزوجها







نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة رومانسية لها بجانب زوجها الملحن مصطفى جاد، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام". وعلقت كارمن على الصورة قائلة" هدية ربنا ليا" وانهالت التعليقات من قبل الجمهور متمنين لهما السعادة دائما. وفى سياق أخر كرمت أمس الفنانة كارمن سليمان، بجائزة نجم العرب كأفضل مطربة شابة فى عام 2018، حيث كرم زوجها أيضا كأفضل موهبة لعام 2018. وتحيي المطربة الشابة كارمن سليمان، حفل رأس السنة 30 ديسمبر بأحد الفنادق الكبري بمدينة التجمع الخامس وهو هلنان لاندمارك.



شكرا لقرائتكم خبر عن صور - بوسة ورسالة من كارمن سليمان لزوجها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .