كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - الممثل النيجيري ولد بغانا: عشت مع شبح لمدة 3 شهور

كشف ممثل نيجيري، ولد بغانا، يدعى إيمانويل فرانس أنه عاش مع شبح لمدة 3 شهور عندما كان طفلا، موضحا أنها كانت أغرب تجربة مر بها في حياته.

وأضاف أن أحد الأشخاص جاء من غانا في شكل إنسان، لزيارة عائلته بنيجيريا، وتم التعامل معه بشكل طبيعي، موضحا أنه لم يكن على علم بأنه مات منذ فترة، وفقا لموقع "جي إتش بيج" الأفريقي.

وأضاف الممثل أن الشبح جاء العاصمة الغانية أكرا وكان يحمله ويتعامل معه بشكل طبيعي ولم يدرك أنه شبح إلا بعد مغادرته.