كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - تعرفي على المواصفات التي يبحث عنها الرجل في المرأة

للرجل مواصفات خاصة يبحث عنها يجب أن تكوني على دراية بها.. ومن السهل أن ينجذب الرجل للمرأة عندما يرى فيها صفة من الصفات التي يبحث عنها .

والصفات التي يبحث عنها الرجل ليست صفات نادرة ولكن صفات يجب على المرأة أن تتمتع بها .. والمواصفات التي تجذب الرجال للنساء في الغالب تنقسم لنوعين, النوع السطحي كالشكل والأسلوب وستايل ملابسها وغيرها وهو العامل المتحكم في الانجذاب السريع.

أما استمرار العلاقة فهو يعتمد على النوع الآخر من الانجذاب وهو الانجذاب طويل المدى والذي يركز فيه الرجل على شخصية المرأة وعقلها وطباعها كافة.

وكما تبحث النساء عن الرجال المتفهمين والمحترمين فإن الرجال يضعون في أولوياتهم أن تكون شريكاتهم ذوات عقل راجح وشخصية مستقرة.

الرجال يبحثون بشكل خاص عن هذه الصفات :

1- الاستقرار العاطفي:

حين تكون المرأة مستقرة نفسيا وعاطفيا فإنها غالبا ما تكون مهيئة لخوض العلاقة الزوجية والحياة الجديدة والنجاح فيها وتجاوز مشاكلها.

على عكس المرأة متقلبة المشاعر أو التي يمكن أن تتأثر بأي شيء بسهولة ويسهل إخراجها عن عن شعورها وتفقد السيطرة وبالتالي لا تتصرف بعقلانية ولهذا يفضل الرجال النساء الهادئة والمستقرة.

2- أن يكون تفكيرها ناضجا:

الحياة الزوجية تتطلب التفكير بتأني ونضج والتعمق في الاحتمالات قبل اتخاذ قرار, والنضج أيضا يعني تفهم مشاكل الحياة الزوجية والخلافات المحتملة.

والتفكير الناضج يعرف الأمور التي يجب تجاوزها وتهميشها والأمور الأساسية التي يجب التوقف عندها, والنضج يعني كذلك تقبل الطرف الآخر وتقبل الذات بشكل أعمق.

ولهذا فإن التفكير بنضج وحكمة من أهم صفات النرأة التي ينظر لها الرجال كزوجة مستقبلية وشريكة حياة.

3- أن لا تكون شديدة الغيرة:

تتعاقب الصفات وتكمل بعضها فالمرأة كلما زاد نضجها قلت حدة غيرتها وصارت أكثر تفهما وهدوءا.

ولا يعني هذا أن الرجال يفضلون المرأة التي لا تغار, على العكس فغيرة المرأة تشعرهم باهتمامها ومشاعرها, ولكن الرجال ينفرون من إظهار هذه الغيرة بشكل مبالغ فيه أو بشكل مرتبط بالخلاف وافتعال المشاكل.

4- حسن التعامل والتدبير:

مثلما تبحين عن رجل مسؤول ويجيد التعامل بشكل جيد في مواقف الحياة ويمكنك الاعتماد عليه, كذلك الأمر بالنسبة للرجل, فهو يبحث عن المرأة التي تجيد تحمل مسؤولياتها الخاصة ومسؤوليات بيتها.

كذلك التي لا تعتمد عليه اعتمادًا كليا في جميع أمورها ولا تجيد تدبير الميزانية أو تصريف شؤون منزلها وكيفية تربية الأطفال وغيرها من المسؤوليات التي تقع على عاتق الزوجة.

5- عدم الشك:

مثلما لا تحب المرأة أن يشك فيها شريكها أو يشعرها بأنها تحت المراقبة ومحط الاتهام, فالجرل كذلك ينفر من المرأة التي تشعره بأنها تشك فيه ولا تثق فيه وقد يصل الأمر بها للتحكم والتضييق عليه أو التجسس حتى.

والعلاقات الناجحة هي التي تبنى على الاحترام والثقة المتبادلة بين الطرفين, لذا يجب أن يشعر شريكك بثقتك فيه وإعطائه المساحة الطبيعية الآمنة ما لم يصدر منه ما يستدعي الشك في إخلاصه.

6- العاطفة المتوازنة:

بالطبع تبنى العلاقات مع العقل على الود والمحبة والاحتام لذا فالرجل لا يبحث عن المرأة الجامدة التي تقفل مشاعرها وعواطفها وتتعامل بجمود وقلة شغف.

فشخصية المرأة القوية والحكيمة لا تعني كونها بلا مشاعر أو أنها لا تظهر المحبة أو الاهتمام بل العكس فإظهار الحب والمشاعر يجعلان العلاقة أقوى وأقدر على مواجهة المشاكل والصعوبات.

لهذا يجب أن لا تحاولي إظهار القسوة أو قلة المشاعر, بل على العكس أظهري محبتك بشكل ودود وطبيعي دون مبالغة ودون جفاء.