كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - شاهد مذيع يتفاجئ بـ كرة من النار تسقط عليه اثناء حواره مع السفير

نشرت إحدى الصفحات عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يظهر فيه مذيع باكستاني بدأ النقاش مع سفير باكستاني عبر أحد البرامج بشكل عادي؛ ليبدأ في سماع أصوات غريبة في الاستوديو.

ويظهر في اللقطات، استمر المذيع في برنامجه دون أن يتوقف على الرغم من أنه بدا عليه علامات التوتر؛ ليفاجأ بكرة من النار تسقط عليه قفز من مقعده مسرعًا في محاولة لتفادي الاحتراق.

وحاز الفيديو على العديد من اللايكات من المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل المشاهدون معه عن طريق الإعجابات والتعليقات.