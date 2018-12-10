كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - البورصة تربح 12.8 مليار جنيه بختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 12.8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 716،584 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 2.77 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 12476 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 2.1%، وارتفع إلى مستوى 2050 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.89%، وصعد إلى مستوى 660.7 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 1.12 % مسجلًا 1647.4 نقاط.