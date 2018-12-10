كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - البورصة تربح 12.8 مليار جنيه بختام التعاملات
ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 12.8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 716،584 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 2.77 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 12476 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 2.1%، وارتفع إلى مستوى 2050 نقطة.
كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.89%، وصعد إلى مستوى 660.7 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 1.12 % مسجلًا 1647.4 نقاط.
شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 12.8 مليار جنيه بختام التعاملات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .