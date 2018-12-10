كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - كلبة حامل تُظهر دفء الأمومة في جلسة تصوير مذهلة

لعقود من الزمن، يبرع المصورون في توثيق جمال الحمل والأمومة، لكن استطاعت أنثى كلب أن تذيب قلوب الإنترنت في أحدث جلسة تصوير قبل ولادتها.

ظهرت الكلبة ترتدي طوقا ورديا وتعرض بطنها المنتفخة بفخر أمام عدسة المصورة آنا بأولا غريللو.

وقالت آنا إن جلسة التصوير لم تستغرق سوى 20 دقيقة، وشعرت بالسعادة لأنها فهمت الكلبة التي بدأت بالوقوف أمام الكاميرا في أوضاع مختلفة.

وبعد يوم واحد من جلسة التصوير، أنجب الكلبة خمسة جراء صحية وتم نشر صور للجراء حديثة الولادة مع صور الأم أثناء حملها.