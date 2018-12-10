كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - التعليم العالى تمول 6 مشروعات ابتكارية لطلاب جامعة الإسكندرية

كتبت- نسرين عبدالرحيم

فازت جامعة الإسكندرية ب 6 مشروعات من وحدة إدارة مشروعات التطوير ـ إدارة دعم التميز بوزارة التعليم العالى.

صرح الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة أن الجامعة تقدمـت ب 8 مشروعات حول الأفكار الابتكارية للطلاب فى مجالات الطاقة والمياه والتغذية والزراعة، وتم قبول 6 مشروعات منهم ثلاثة بكلية الهندسة، و2 بكلية الزراعة، و1 بكلية الطب البيطرى.

وبذلك تعد الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية فى عدد المشروعات التى تم قبولها وعددها 29 مشروع، وأضاف الدكتور الكردى أن هذه المشروعات سيتم تنفيذها خلال 6 أشهر، ويبلغ تمويل كل مشروع حوالى 40 ألف جنيه من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، سيتم صرفها على شراء الأجهزة اللازمة لتنفيذ كل منها، وأعلن أن الجامعة ستقوم بتمويل شراء مستلزمات التشغيل وتكلفة الدراسات والبحوث وتوفير مكان مناسب لتنفيذ هذه المشروعات.

وقال الدكتور كمال متولى المشرف على إدارة توكيد الجودة بالجامعة أن هذه المشروعات جاءت من وزارة التعليم العالى لدعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى ـ الدورة الأولى، وتم إعداد مقترحات هذه المشروعات تحت اشراف إدارة توكيد الجودة بالجامعة، وبمتابعة من الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.