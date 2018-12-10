كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - انتحار ربة منزل بسبب رفض طليقها رؤية أولادها بالفيوم

انتحرت ربة منزل "مطلقة"، ومقيمة بإحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، بتناول مبيد حشري لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب رفض طليقها رؤية أولادها، ونقلت جثتها لمستشفى طامية المركزي، وفقا لبيان أمني، اليوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من مستشفى طامية المركزي، بوصول المواطنة "إيمان.م.م" (26 سنة-ربة منزل) "مطلقة"، ومقيمة بعزبة محارب بقرية كفر محفوظ بمركز طامية، جثة هامدة، إدعاء تناول مادة سامة.

وأفاد البيان الأمني، أن والدتها "س.س" (48 سنة-ربة منزل)، وشقيقها "أ.م" (23 سنة-نجار مسلح)، يقيما بنفس العنوان، قررا أن السيدة تناولت مبيد حشري، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب رفض طليقها رؤية أولادها ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاتها.

وذكر البيان الأمني، أن الكشف الطبي على جثة المتوفية بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5761 لسنة 2018م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.