كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - إحالة 11 طبيبا بمستشفى أبوقرقاص بالمنيا للتحقيق

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، 11 طبيبا والموظف المسؤول عن قسم الاستقبال وطاقم التمريض بمستشفى أبوقرقاص المركزي للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بسبب تركهم العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي والتأثير بالسلب في قوة العمل داخل المستشفى التي يتردد عليها أعداد كبيرة من الأهالي والمرضي.

جاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، عقب الجولة التفقدية التي أجراها العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، يرافقه عامر عمده نائب رئيس المركز ومدير المستشفى داخل أقسام المستشفى، حيث شملت الجولة قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي وأعمال التطوير في دورات المياه بالمستشفى والمخازن للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية.

وتبين خلال الزيارة عدم تواجد مسؤول قسم الاستقبال وتقصير طاقم التمريض في أداء المهام الموكلة لهم بالإضافة إلى ترك 11 طبيب العمل دون عذر مما أثر سلبيا، على قوة العمل داخل المستشفى والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على الوحدات القروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء عمله، والإخلال بواجبه الوظيفي والإنساني تجاه المواطنين بشكل عام والمرضى بشكل خاص.