كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - تجديد حبس سيدة استولت على 9 ملايين جنيه من 5 مواطنين بالشرقية
قررت نيابة ههيا، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيه.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت تلقي فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغا من 5 مواطنين مقيمين بالشرقية بقيام "سوزان. س"، 37 سنة، صاحبة محل لتجارة الملابس، ومقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 9 ملايين جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية قدرها 50% وعدم قدرتها على التزامها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهمة وجرى تحرير المحضر اللازم.
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