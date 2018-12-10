كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - مصرع شخصين في حادث تصادم مروع بالفيوم

لقيا طالب وصاحب محل ملابس مصرعهما، في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بالمواجهة، بطريق الخالدية بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة- وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصرع إثنين بطريق الخالدية "ذو اتجاهين" بدائرة المركز، وتم نقلهما لمستشفى أبشواي المركزي.

وأفاد البيان الأمني، أن الحادث وقع بين دراجة بخارية قيادة "محمد ماهر.ح" 21 عامًا، طالب، ومقيم بعزبة عبدالقوي سالم، توفي متأثرًا بإصابته، وأخرى قيادة "محمد عوض.ع"29 عامًا، صاحب محل ملابس، ومقيم بقرية الخالدية، توفي متأثرًا بإصابته، بسبب السرعة الزائدة للدراجتين، مما أدى لاصطدامهما بالمواجهة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16916 لسنة 2018م جنح مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.