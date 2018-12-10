كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - هكذا نعى نجوم الفن الراحل أحمد السيد .. صور

رحل عن عالمنا ، الفنان أحمد السيد مدير المسرح الكوميدي، بعد صراع مع مرض الكبد، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية منذ 4 أشهر.

ونشرت الفنانة منة فضالي، صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي بفيسبوك، قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ياه يا أحمد هتوحشني جدا جدا، كنت صديق وجدع، ربنا يرحمك برحمته، البقاء لله وحده، المنتج الفني أحمد السيد في ذمة الله".

ونشر الفنان شريف إدريس، عبر صفحته بفيسبوك، صورة للفنان الراحل قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا عترة، الأخ والصديق أحمد السيد في ذمة الله".

كما علقت الفنانة رنا سماحة، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، قائلة: "والله إني حزنت وإنه خبر سيء جدا، استغفر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، المنتج الفني أحمد السيد في ذمة الله، برجاء قراءة الفاتحة".

بينما علقت الفنانة رانيا محمود ياسين، قائلة: "إنا لله وانا إليه راجعون، الله يرحمك يا أحمد ويسكنك فسيح جناته، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ونعيمها يارب".

ونشر المخرج محمد سامي، صورة للفنان الراحل، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل الأخ والصديق المنتج الفني أحمد السيد، مع السلامة يا عم أحمد".

وعلق المخرج أشرف فايق، قائلا: "الطيبون يرحلون دون استئذان، أحمد السيد العترة".

كما نشر السيناريست وليد يوسف، صورة للفنان الراحل، قائلا: "العترة في ذمة الله، الله يرحمك يا حبيبي".

فيما نشرت الفنانة بدرية طلبة، عبر صفحتها بإنستجرام، صورة للمنتج الراحل، قائلة: "البقاء لله في أخونا وصاحبنا الجدع أحمد السيد، أرجوكم ادعوله بالرحمة والمغفرة، ربنا يصبر أولاده على فراقه".

كما نشر الفنان طارق صبري، عبر صفحته بإنستجرام، صورة المنتج الراحل قائلا: "رحمة الله عليك يا أحمد، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

