كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - أحمد إبراهيم يكرم أعضاء قافلة مستشفى كفافى الميدانى

فى لفتة طيبة كرد للجميل وللتعبير عن معانى الفخر والإعتزاز قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بتكريم أعضاء قافلة الشهيد ساطع النعمانى لمستشفى سعاد كفافى الميدانى من خلال إهداء درع المحافظة لمدير المستشفى ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للقطاع الطبى الدكتور عمرو بسطويسى تقديراً لما قاموا به من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 28 ألف و 371 مواطن بقرى مركز نصر النوبة على مدار الـ 4 أيام الماضية .

وقد حضر فعاليات التكريم اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ ، ومن جانبه أكد اللواء أحمد إبراهيم على أن هذه المبادرة الوطنية الرائدة التى نفذتها مستشفى سعاد كفافى بنصر النوبة تؤكد على أرقى معانى المشاركة المجتمعية الجادة من أعضاء المستشفى لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المجانية الجليلة للمواطنين فى أقصى الجنوب ليدل ذلك على المعدن الأصيل لأبناء مصر وحبهم لوطنهم بما يعود بالنفع والخير على البسطاء ، معرباً عن سعادته لما شاهده أمس خلال زيارته الميدانية لتفقد أعمال القافلة بمركز شباب الديوان بنصر النوبة من مدى الإقبال الكبير وهو الذى قوبل بالشكر والتقدير لهذه الجهود البناءة لتوفير مثل هذه الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات لهم.

وأوضح محافظ أسوان بأننا سنعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى لتنفيذ مثل هذا النموذج وهذه التجربدة المتميزة من خلال توفير مستشفى ميدانى مصغر ليجوب مختلف مدن وقرى المحافظة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء أسوان بالجودة المطلوبة.

كما أعطى المحافظ توجيهاته بتنظيم رحلة ترفيهية لأعضاء القافلة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينة أسوان ، ومن جانبه قدم الدكتور عمرو بسطويسى شكره الجزيل للواء أحمد إبراهيم وأيضاً لنائب المحافظ على الدعم والتسهيلات العديدة التى تم تقديمها والتى ساهمت بشكل مباشر فى إنجاح فعاليات القافلة والمستشفى الميدانى ، مؤكداً على أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لديها رؤية وطنية لتقديم خدماتها الصحية بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنكون فى المجتمع المصرى يد واحدة وفريق واحد لنعزف سمفونية فى حب الوطن وحب مصرنا الغالية لنحافظ على بلدنا ونجعلها أكثر تماسك وقوة وهذا يتحقق من خلال الوصول للمناطق النائية والمحرومة لتوفير الخدمات المختلفة .. هذا وقد شهدت فعاليات التكريم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ومدير المستشفى الميدانى ونوابه ، بجانب إلتقاط الصور التذكارية مع المحافظ ونائبه .