كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - إلهام المنشاوى تقصف جبهة على مصيلحى - بسببك مصر مليئة بالفقراء

شنت إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين بسبب مشكلات الحذف العشوائي والتعديلات على البطاقات التموينية، قائلة: «يا سيادة الوزير من لا يرحم لا يُرْحَم، والوزارة عندك الداخل فيها مفقود والخارج مولود».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، والتي بدأت أعمالها بالاستماع لمجموعة من البيانات العاجلة المُوَجَّهَة للحكومة، مشيرة إلى أن هناك مشكلات أخرى تخص تأخر صرف المقررات التموينية.

وقالت النائبة: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سبق وقال أمام البرلمان في تصريحاتٍ سابقة، إنه خلال عهده لن يكون هناك فقير في مصر، وأنا الآن أرد عليه وأؤكد أنه بسبب مشكلات بطاقات التموين.. أصبحت مصر مليئة بالفقراء».