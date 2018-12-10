كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - قومى المرأة يواصل فاعليات حملة الـ 16يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة

نظم المجلس القومى للمرأة لقاءً بمقر فرع المجلس بمحافظة المنيا وذلك في اطار حملة الـ 16يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى أطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ، بحضور د. رشا احمد المهدي مقررة الفرع، وممثلين من الوزارات، وممثل عن الكنيسة الارثوزوكسية.. وأستعرضت شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس أشكال العنف ومنها العنف المعنوي والعنف الاقتصادي والحرمان من التعليم أو الميراث.

كما تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وهي الحماية والوقاية والتدخلات والملاحقة القانونية ، ومضمون كل محور وآليات تنفيذه، مؤكدة على ضرورة تشبيك الجهود بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للحد من هذه الظاهرة. كما تم استعراض نتائج الدراسة الاقتصادية للعنف القائم علي النوع الاجتماعي التي اعدها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وصندوق الامم المتحدة للسكان لقياس مدي انتشار ظاهرة العنف فى 24 محافظة والتكلفة المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها المرأة والدولة إزاء التعرض للعنف او توفير سبل الحماية والدعم النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي للمعنفات .

وجاءت اهم توصيات اللقاء ضرورة العمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالمحافظة، الي جانب رفع الوعي لاكتفاء الاسرة بطفلين فقط، كذلك الحاجة الملحة الي توعية المقبلين علي الزواج ، وتطوير مراكز الارشاد الاسرى التابعة للجمعيات الاهلية ، وضرورة استمرار حملات توعية الرجال والشباب بالمحافظة من خلال حملة لأني رجل التي ينظمها المجلس وحملة وقفة رجالة التي تنفذها بعض مؤسسات المجتمع المدني للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ، مع الاهتمام بتوصيل الرسائل بأشكال مبسطة واهمية استمرار المدارس صديقة الفتيات لما لها من مردود قوي فى حماية الفتاة من الزواج المبكر.