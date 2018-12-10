كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - شاهد - الفنانة دانا حمدان تدخن السيجارة

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بتقنية الأبيض والأسود، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وهي تدخن السيجارة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.





وعلي جانب أخر وصفت الفنانة دانا حمدان، الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالمبهرة والتي ظهرت في أجواءٍ مشرفة، مشيدة بالحضور المتميز، واستقطاب أفلام ذات جودة عالية، وازدياد حجم إقبال الجمهور على الفعاليات والأفلام.