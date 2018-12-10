كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - شرطة النقل تضبط 9 هاربين فى قضايا متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرافق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 هاربين محكوم عليهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى 38 قضية متنوعة أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين، كما تم ضبط 6 هاربين محكوم عليهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى 60 قضية متنوعة أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين.

ونجحت مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، فى ضبط، م. ا.ع، إثر إستغاثة احد الأشخاص، لقيامه بنشل هاتفه المحمول، أثناء وجودهما بمحطة الشهداء لمترو الأنفاق، بالكشف عنه تبين أنه مسجل شقى خطر "سرقات عامة" وسبق اتهامه فى 33 قضية ومحكوم عليه هارب فى قضية "سرقة".

كما تمكنت مباحث قسم شرطة ثان مترو الأنفاق من ضبط، ع. ا. ن، بدون تحقيق شخصية"، أثناء تواجده بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق، وبحوزته (60 قرص لعقار الباركينول المخدر، سلاح أبيض)، بالكشف عنه تبين سابقة إتهامه فى 5 قضايا.

ونجحت خدمات تأمين محطة سكك حديد بنها فى ضبط "م.ك.ا" متلبساً بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص أثناء استقلالهما قطار أحد القطارات عقب وصوله المحطة وبحوزته هاتف محمول آخر بفحصه أمكن التوصل لمالكه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا والقوة المرافقة من ضبط "ص.ل.ش" بنوع الاشتباه أثناء تواجده بمحطة سكك حديد مغاغة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية،والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.