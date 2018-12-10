كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - القبض على أدمن صفحة بيع أجهزة التنقيب عن الآثار

نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تحديد وضبط أحد الأشخاص القائمين على إدارة إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بالترويج وبيع معدات وأجهزة للتنقيب عن الآثار، نظير حصوله على مبالغ مالية.

البداية عندما رصدت المتابعة قيام مستخدم الحساب المسمى، تامر محمد، بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن عرضه معدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، وإمكانية معاونة الراغبين منهم على مواقع التواصل الإجتماعى، نظير مقابل مادى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، تامر.م.م، مواليد 1977 "فنى إلكترونيات" ومقيمبمحافظة الإسكندرية، السابق ضبطه واتهامه فى 7 قضايا "تبديد – ضرب – فض أختام – أموال عامة"، وآخرهم قضية "فض أختام".

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمنالاسكندرية تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.

بالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، كما تبين وجود محادثات بينه وآخرين تتضمن الإتفاق بينهم على عمليات التنقيب باستخدام المعدات الخاصة به، وكذا وجود العديد من الصور والفيديوهات لقطع من الأحجار والتماثيل تبدو فى شكلها أثرية.

باستكمال التفتيش تم ضبط أجهزة ومعدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، عبارة عن جهاز إلكترونى لكشف مكونات التربة حتى عمق 28 متر بداخله 3 ثلاث أوراق مطبوعات تتضمن تقرير عن فحص باطن التربة بأماكن مختلفة، 4 جهاز إلكترونى يتم استخدامهم فى الكشف عن المعادن والعملات المعدنية الآثرية على أعماق مختلفة من التربة، موتور يستخدم فى أعمال الحفر لعمل بريمة كمجسات للتربة به 2 كاميرا متصلة بكابل طويل تستخدم عقب عمل الحفر والمجسات لإستكشاف ما فى باطن الأرض، "1" بوصلة حديدية، جهاز شحن بطارية بمشتملاته، مجموعة من المدقات الحديد "أزميل" مختلفة الأشكال والأحجام، 5 مطارق حديدية بيد خشب، مجموعة من المواسير الحديدية مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم عقب توصيلها ببعضها لتشغيلها كبريمة والحفر فى الأرض كمسجات، 2 كابل أسلاك كهربائية كبيرة الحجم، ومجموعة من المشابك المعدنية متصلة بأسلاك كهربائية.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة واستخدامه الحساب المشار إليه للترويج بغرض تأجير أجهزة ومعدات للتنقيب عن الآثار، وأضاف بقيامه بمساعدة العديد من الأشخاص فى علميات التنقيب بمحافظات "الفيوم، سوهاج، البحيرة، الشرقية، الأقصر"، كما أقر بتحصله على مبالغ مالية متفاوتة نظير أعمال الحفر والتنقيب من الراغبين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.