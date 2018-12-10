كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - انفوجرافيك : مصر بصدد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط

ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، أن مصر بصدد إنشاء أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط، في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء فيديو جراف عن المجمع الذي حمل اسم "مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة"، والذي بلغ حجم استثماراته 200 مليار جنيه على مساحة 5 ملايين متر مربع، والذي سيتم تأسيسه من خلال اشتراك شركة كاربون القابضة ومؤسسة عبر البحار للاستثمارات الخاصة بالحكومة الأمريكية، ومؤسسة أولر هيرميس الألمانية، ومؤسسة تمويل الصادرات الكندرية، ومؤسسة تمويل الصادرات البريطانية.

ويتكون المشروع الجديد من وحدة عملاقة لتكسير "النافتا" و3 خطوط لإنتاج البولي إيثيلين وخط لإنتاج البيوتادين والبنزين، ويعتبر أكبر مشروع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط وجرى توقيع عقده في 30 يونيو 2018 ويوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسينفذ خلال 5 سنوات ويصل حجم التصدير عند بدء التشغيل لـ8 مليارات دولار.

