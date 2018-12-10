كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:52 مساءً - غدا.. رئيس الوزراء يفتتح معرض التجارة البينية الأفريقى







يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء غدا الثلاثاء، معرض التجارة البينية الأفريقى، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين الأفارقة.

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